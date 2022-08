Hot Stock-Aktien: Nel Asa und Co. - brisant

Liebe Leser, die Börsen starteten am Montag zumindest für zahlreiche Energiewerte recht schwach. Die Norweger von Nel Asa mussten einen Abschlag von fast 1 % hinnehmen. Andere Unternehmen wie Plug Power gingen mit einem noch größeren Abschlag aus den ersten Minuten, wenngleich gerade bei Plug Power vor allem die Entwicklung in den USA – an der Nasdaq – am Nachmittag… Hier weiterlesen