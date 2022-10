Hot Stock-Aktien: Nel Asa - das ist jetzt wichtig!

Liebe Leser, für die norwegische Aktie von Nel Asa wird es nun ernst. Der Titel hat in den ersten Handelsstunden am Mittwoch erneut einen massiven Rücksetzer hinnehmen müssen. "Massiv" in dem Sinn, dass nun eine wichtige Entscheidung ansteht. Sehen wir einen schleichenden Ausverkauf? Nel Asa: Schleichender Ausverkauf? Die Norweger haben auch am Dienstag und am Mittwochmorgen noch keine neuen Nachrichten… Hier weiterlesen