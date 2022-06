Hot Stock-Aktien: Nel Asa - Durchbruch an der Nasdaq?

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Finanztrends Video zu Nasdaq



mehr >

Liebe Leser, für die Wasserstoff-Werte geht es an der US-Börse Nasdaq, die mit weitem Abstand am wichtigsten ist, wieder etwas aufwärts. Die Kurse von Nel Asa etwa sind am Freitag der vergangenen Woche noch einmal um 1,6 % gestiegen. Die schlechte Stimmung, die Wasserstoff-Unternehmen zuletzt permanent begleitet hat, scheint aktuell verflogen zu sein - jedenfalls kurzfristig. Wohin geht die Reise… Hier weiterlesen