Hot Stock Aktien: BioNTech-Rallye an der Nasdaq

Liebe Leser, die Nasdaq hat gestern eine Art Wunderheilung bei BioNTech geschafft. Die Aktie von BioNTech ist in Deutschland zunächst mit -4,5 % aus dem Handel gegangen. Die Nasdaq katapultierte den Wert auf ein kleines Plus von +0,2 %. Das ist praktisch schon eine Rallye im Vergleich zum Kursverlauf an den deutschen Handelsplätzen. BioNTech ist auf dem Weg nach oben… Hier weiterlesen