Hot Stock-Aktien: Ballard bricht ein - Plug Power und Nel Asa halten sich...

Liebe Leser, der Energiemarkt gerät durcheinander. Die Diskussionen rund um die Energieversorgung und -sicherheit reißen nicht ab. Aktuell verlieren wieder einige Wasserstoff-Unternehmen wie Ballard Power den Boden unter den Füßen. Andere wie Nel Asa und Plug Power halten sich an den Aktienmärkten in den ersten Handelsstunden am Donnerstag erstaunlich gut. Wer gewinnt am Ende - und wie hoch? Nel Asa… Hier weiterlesen