Hot Stock-Aktien: Ballard Power leitete neue Katastrophe ein - auch Nel Asa geht abwärts

Finanztrends Video zu Ballard Power



mehr >

Liebe Leser, unglaubliche Entwicklungen am Wasserstoff-Markt. Erst am Mittwoch hat Ballard Power die Konkurrenz wie Nel Asa deutlich abgehängt - und riss am Donnerstagabend an der Nasdaq in unvorstellbarem Tempo an den Aktienmärkten alles ein. Was verbirgt sich hinter dem Drama? Wie weit kann es für Ballard Power abwärts gehen - und was bedeutet dies für Nel Asa oder Plug… Hier weiterlesen