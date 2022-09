Hot Stock-Aktie Nel Asa: Endlich!

Liebe Leser, endlich, so mögen es Investoren empfinden, machen sich die Wasserstoff-Werte wieder auf den Weg nach oben. Nel Asa aus Norwegen konnte am Dienstagvormittag einen kleinen Aufschlag in Höhe von fast 2 % verbuchen. Das ist ein ordentlicher Beitrag, nachdem die Aktie schon am Montag mit dem Gewinn von 1,5 % geglänzt hatte. Die Energie-Diskussion heizt verschiedene Unternehmen aus… Hier weiterlesen