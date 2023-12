Hot Chili Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "Hot Chili":

Die Diskussionen über Hot Chili in den sozialen Medien geben ein gemischtes Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Aktienwert wieder. Während in den letzten beiden Wochen hauptsächlich positive Meinungen zu verzeichnen waren, wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Aspekte diskutiert. Aufgrund dieser Gemengelage stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammenfassend betrachtet, wird die Aktie von Hot Chili bezüglich der Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

In der technischen Analyse wird der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet, der das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen misst. Derzeit liegt der RSI-Wert für Hot Chili bei 52,63, was als neutral eingestuft wird und darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch bei einer Betrachtung des RSI über 25 Tage ergibt sich mit einem Wert von 53 ein ähnliches Bild, das auf eine neutrale Einstufung hindeutet.

Bei der technischen Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs zeigt sich eine Abweichung von -12,28 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen beträgt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) aktuell 1,05 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Hot Chili in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Hot Chili wurde eine mittlere Diskussionsintensität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Tendenz, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.