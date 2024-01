Hot Chili Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Weitere Suchergebnisse zu "Hot Chili":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit und ist ein häufig eingesetzter Indikator in der technischen Analyse des Finanzmarktes. Unsere Analyse bewertet Hot Chili anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Hot Chili-Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso erhält die Aktie auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da der Wert bei 54,24 liegt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen überwiegend negativ. Die Diskussion war an vier Tagen positiv und an sieben Tagen überwog die negative Kommunikation. Die verstärkte negative Themenbesprechung führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht".

Ein weiterer Faktor zur Bewertung ist das Sentiment und Buzz rund um die Aktie. Bei Hot Chili zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und die Diskussionsintensität. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung für Hot Chili zeigt kaum Änderungen und wird daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergab, dass Hot Chili in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -13,04 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von -3,85 Prozent und damit eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.