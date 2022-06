HotStock-Aktien Nasdaq: Plug Power, Nel Asa und Co. verlieren nach Zinsdrama wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Finanztrends Video zu Nasdaq



mehr >

Liebe Leser, die Fed hat gesprochen: Die Zinsen steigen in den USA um 0,75 Prozentpunkte. Die Zinsangst geht um und hat an der Nasdaq vor allem erneut Wasserstoff-Aktien wie Nel Asa und Plug Power getroffen. Es ging weiter nach unten. Die Notierungen sind auch am Donnerstagmorgen - jetzt in Deutschland - gesunken. Nel Asa musste einen Abschlag von -2,9 %… Hier weiterlesen