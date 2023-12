HotLand Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index: Durch den Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich feststellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis zur Zeit gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Hotland-Aktie beträgt aktuell 43, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 63,26 weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine langfristigere Betrachtung. Auch hier ist Hotland weder überkauft noch überverkauft, weshalb die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält. Die Gesamtanalyse der RSIs ergibt somit ein "Neutral"-Rating für Hotland.

Sentiment und Buzz: Die Aktivität der Hotland-Aktie im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich somit für Hotland in diesem Punkt die Einstufung als "Neutral".

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Hotland verläuft aktuell bei 1731,22 JPY. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1912 JPY und weist somit einen Abstand von +10,44 Prozent auf, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt derzeit bei 1959,46 JPY, was einer Differenz von -2,42 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde über Hotland eher neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Dadurch erhält Hotland auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.