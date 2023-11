Hostelworld Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

Die Hostelworld-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 2 "Gut"-Bewertungen, 0 "Neutral"-Bewertungen und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (200 GBP) hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 59,36 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Hostelworld-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 41,75, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating.

Die Anlegerstimmung für Hostelworld war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" einzustufen ist.

Im Branchenvergleich hat die Hostelworld-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 36,11 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um 8,2 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +27,92 Prozent für Hostelworld. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hat die Aktie eine überdurchschnittliche Performance von 33,45 Prozent erzielt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.