Hostelworld Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Online-Reisebuchungsplattform Hostelworld hat kürzlich ihre Dividendenrendite veröffentlicht, die derzeit bei 0 % liegt. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,73 % im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" wird die Dividendenrendite von Hostelworld als niedrig eingestuft, da sie um 2,73 Prozentpunkte darunter liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Hostelworld-Aktie wurde auf sozialen Plattformen untersucht und es wurde festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen von Nutzern in den sozialen Medien diskutiert. Dies führt zu der Einstufung der Aktie als "Neutral" hinsichtlich der Stimmung.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde das Unternehmen nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst diskutiert. Aufgrund dieser Faktoren erhält die Hostelworld-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf Sentiment und Buzz.

In den letzten zwölf Monaten hat Hostelworld insgesamt 2 Analystenbewertungen erhalten, die im Durchschnitt als "Gut" eingestuft wurden. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Basierend auf einer Kursprognose von 200 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 21,95 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Insgesamt wird Hostelworld aufgrund der Dividendenrendite, der Stimmung unter den Anlegern und der Analysteneinschätzungen als eine Aktie mit einer "Neutral"- bis "Gut"-Bewertung eingestuft.