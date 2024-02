Hospital of China Aktie: Das war ja klar …

Die technische Analyse der Hospital Of China-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 6,64 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 6,5 HKD weicht um -2,11 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 6,61 HKD nahe dem letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Hospital Of China-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hospital Of China weist mit einem Wert von 5,96 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt von 19,62 in der Branche "Gesundheitsdienstleister". Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Hospital Of China derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,07% liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Hospital Of China liegt bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 50, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.