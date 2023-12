Hospital of China Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI der Hospital Of China liegt bei 50 und wird daher als „Neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 100 eine schlechte Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Einschätzung daher als „Schlecht“ betrachtet.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite von Hospital Of China mit 7,98 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors „Gesundheitspflege“ liegt. Im Vergleich zur „Gesundheitsdienstleister“-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von -10,32 Prozent verzeichnete, liegt die Rendite von Hospital Of China mit 18,3 Prozent ebenfalls deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein „Gut“-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Hospital Of China-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,97 HKD. Der letzte Schlusskurs von 6,88 HKD weicht somit um -1,29 Prozent ab und wird daher neutral bewertet. Ebenso wird der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet, bei dem der letzte Schlusskurs von 7,23 HKD nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt (-4,84 Prozent). Auch hier erhält die Hospital Of China-Aktie ein „Neutral“-Rating. Insgesamt wird die Aktie daher aus der Sicht der einfachen Charttechnik als „Neutral“ eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hospital Of China bei 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,92 deutlich unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet betrachtet und erhält eine „Gut“-Bewertung in dieser Kategorie.