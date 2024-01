Hospital of China Aktie: Was war das denn?

Die Dividendenrendite von Hospital Of China beträgt derzeit 0 Prozent. Dies liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent und führt zu einer neutralen Bewertung unserer Analysten. In Bezug auf die Wertentwicklung verzeichnete das Unternehmen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,75 Prozent, was einer Unterperformance von -3,45 Prozent im Vergleich zur Gesundheitsdienstleister-Branche entspricht. Im Sektor "Gesundheitspflege" lag die Rendite bei -17,08 Prozent, und Hospital Of China verzeichnete eine Unterperformance von 2,67 Prozent. Aufgrund dieser Unterperformance erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating. Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke rund um Hospital Of China in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher wird das Unternehmen insgesamt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Hospital Of China mit einem Wert von 5,96 als 77 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister". Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einstufung aus fundamentaler Sicht.

