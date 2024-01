Hospital of China Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Hospital Of China ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die für eine weitere Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den Diskussionen der letzten Tage standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Hospital Of China derzeit bei 6,86 HKD. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 6,5 HKD aus dem Handel ging, was einen Abstand von -5,25 Prozent zum GD200 bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50), der derzeit bei 7,1 HKD liegt, ergibt sich eine Differenz von -8,45 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume also eine Einschätzung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erzielte Hospital Of China in den letzten 12 Monaten eine Performance von -19,75 Prozent. Dies bedeutet eine Underperformance von -3,29 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Gesundheitsdienstleister"-Branche, die im Durchschnitt um -16,46 Prozent gefallen sind. Im Sektorvergleich hatte der "Gesundheitspflege"-Sektor eine mittlere Rendite von -17,31 Prozent im letzten Jahr, wobei Hospital Of China 2,44 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie von Hospital Of China als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 5,96 liegt insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitsdienstleister", der 25,51 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".