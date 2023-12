Hoshine Silicon Industry Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Hoshine Silicon Industry hat in den letzten Tagen negative Bewertungen hinsichtlich ihres Aktienkurses erhalten. Der Kurs liegt derzeit um 14,47 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und um 32,3 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht" und auch einer langfristigen Einschätzung als "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen des Sektors "Materialien" hat die Hoshine Silicon Industry im vergangenen Jahr eine Rendite von -50,53 Prozent erzielt, was 42,37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" beträgt -8,15 Prozent, und die Hoshine Silicon Industry liegt auch hier 42,37 Prozent darunter. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Hinsichtlich des Stimmungsbildes der Investoren und Nutzer im Internet zeigt sich, dass die Aktivität und die Änderung der Stimmung als unterdurchschnittlich eingestuft werden. Daher wird das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet.

Auf den sozialen Medien wurden in den letzten Wochen hauptsächlich positive Meinungen zu Hoshine Silicon Industry geäußert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Allerdings zeigen zehn Handelssignale ein überwiegend negatives Bild, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hoshine Silicon Industry in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet wird, aber insgesamt eine "Schlecht" Bewertung erhält.