Hoshine Silicon Industry Aktie: Grund zur Sorge?

Die Hoshine Silicon Industry-Aktie wurde hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum analysiert. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung hat laut Messung kaum Änderungen gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 65,8 CNH für den Schlusskurs der Hoshine Silicon Industry-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 51 CNH, was einem Unterschied von -22,49 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 51,95 CNH zeigt eine ähnliche Höhe wie der letzte Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungsanalyse in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Hoshine Silicon Industry eingestellt waren. Trotzdem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Nachrichten über das Unternehmen veröffentlicht. Auf Basis dieser Analyse erhält Hoshine Silicon Industry eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hoshine Silicon Industry-Aktie mit einem Wert von 9,61 als überverkauft eingestuft wird, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Hoshine Silicon Industry-Aktie daher im Hinblick auf den RSI eine "Gut"-Einstufung.