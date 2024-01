Hoshine Silicon Industry Aktie: Grund zur Freude?

Die Hoshine Silicon Industry-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 64,21 CNH verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 50,59 CNH, was einem Unterschied von -21,21 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 51,01 CNH zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,82 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Hoshine Silicon Industry-Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Hoshine Silicon Industry. Von insgesamt elf Tagen waren sieben positiv, vier negativ und drei unentschieden. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt. Allerdings haben die Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Schlecht"-Richtung zeigte, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält die Hoshine Silicon Industry von der Redaktion ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI-Wert von 63,08 zeigt, dass die Hoshine Silicon Industry weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 44, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird und daher ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".

Die Kommunikation über Hoshine Silicon Industry in den sozialen Medien zeigte in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Aktie wurde jedoch deutlich häufiger diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Gut"-Rating.