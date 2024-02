Hosen Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Nidec":

Die Hosen-Aktie wird aus charttechnischer Sicht negativ bewertet, da der aktuelle Kurs von 0,044 SGD 12 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit 0,05 SGD eine Abweichung von -12 Prozent auf. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende liegt die Hosen-Aktie mit einer Dividendenrendite von 4,26 % leicht über dem Branchendurchschnitt im Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln. Dies entspricht einem Mehrertrag von 0,32 Prozentpunkten und führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation ergibt eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den vergangenen Wochen kaum verändert hat und keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen wurde.

Die Anlegerstimmung zeigt sich ebenfalls neutral, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen vornehmlich neutral waren.

Insgesamt wird die Hosen-Aktie daher von der Redaktion mit einem "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung bewertet.