Hosen Aktie: In Lauerstellung

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie gibt Aufschluss darüber, wie preisgünstig sie erscheint. Im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" liegt das KGV von Hosen mit einem Wert von 13,43 um 35 Prozent unter dem durchschnittlichen KGV von 20. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" eingestuft werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse wird Hosen auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,05 SGD, während der Kurs der Aktie (0,044 SGD) um -12 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,05 SGD, was einer Abweichung von -12 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Vergleich zur Branche hat Hosen in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,97 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -10,18 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +2,21 Prozent im Branchenvergleich für Hosen. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Performance von Hosen 1,71 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass Hosen über einen längeren Zeitraum eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Diskussionsintensität deutet auf eine mittlere Aktivität hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt. Insgesamt ergibt sich für Hosen in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".