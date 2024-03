Horst Brandstätter Group zählt zu den 150 beliebtesten Unternehmen in Deutschland / Platz 3 in Franken

Zirndorf (ots) -Die Horst Brandstätter Group mit ihren Marken Playmobil und Lechuza gehört zu den 150 beliebtesten Unternehmen in Deutschland.138.581 Kundinnen und Kunden haben in einer großen Onlinebefragung das Zirndorfer Unternehmen auf Platz 73 gewählt. In die Top 150 haben es 29 Unternehmen aus Bayern geschafft, sechs davon kommen aus Franken.In der fränkischen Heimatregion kam die Horst Brandstätter Group auf den dritten Platz hinter der Knauf Gruppe aus Ipfhofen und der Faber Castell AG mit Sitz in Stein. Bewertet wurden die Erfahrungen, die Kunden mit dem Serviceangebot der Unternehmen gemacht haben.Familienunternehmen schaffen nicht nur einen hohen gesamtwirtschaftlichen Mehrwert, sondern bieten mit oftmals starken persönlichen Profilen und regionaler Verankerung auch ein hohes Identifikationspotenzial für Kundinnen und Kunden.Die Studie wurde von der Rating- und Rankingagentur ServiceValue in Kooperation mit DEUTSCHLAND TEST durchgeführt.Pressekontakt:Björn SeegerTel. 0911 / 9666-1436bjoern_seeger@horst-brandstaetter-group.comOriginal-Content von: Horst Brandstätter Group, übermittelt durch news aktuell