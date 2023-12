Horseshoe Metals Aktie: Grund zur Freude?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der Horseshoe Metals-Aktie der letzten 7 Tage hat einen Wert von 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der 60 beträgt. Auch hier ist Horseshoe Metals weder überkauft noch -verkauft (Wert: 60), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Horseshoe Metals.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich, dass Horseshoe Metals über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität im Netz aufweist. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Horseshoe Metals in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Horseshoe Metals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,006 AUD somit -40 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,01 AUD) liegt mit dem letzten Schlusskurs (-40 Prozent Abweichung) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Horseshoe Metals-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Horseshoe Metals von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Zusammenfassend lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Neutral"-Einstufung.