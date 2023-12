Hornby Aktie: Das hat Gewicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Clariant":

Der Aktienkurs von Hornby verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -45,61 Prozent, was 47,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Bereich "Freizeitausrüstung & Produkte" beträgt die mittlere jährliche Rendite -5,49 Prozent, wobei Hornby aktuell 40,12 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hornby einen Wert von 732 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,75 eine Überbewertung darstellt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hornby-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 19,45 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16 GBP einen Unterschied von -17,74 Prozent aufweist. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 15,47 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Hornby in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien ist unauffällig. Daher erhält die Aktie in diesen Bereichen eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Hornby-Aktie aufgrund dieser Analysen und Bewertungen auf einer "Neutral" Stufe bewertet.