Hornby Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf und ist ein häufig genutzter Indikator in der Finanzanalyse. Bei Hornby wird der RSI für die letzten 7 Tage und für einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Hornby-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 25, was darauf hindeutet, dass Hornby überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält Hornby für den RSI eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf fundamentale Daten wird Hornby im Vergleich zum Branchendurchschnitt als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 732,48 liegt weit über dem Branchendurchschnitt von 32,67, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 18,16 GBP liegt, während der Aktienkurs bei 20 GBP liegt, was einem Abstand von +10,13 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 17,38 GBP, was einem Abstand von +15,07 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Daten erhält Hornby eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung und die Diskussionsstärke bezüglich Hornby in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweisen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.