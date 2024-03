Hornby Aktie: Was für ein Erfolg!

Die technische Analyse der Hornby-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 18,75 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 36,5 GBP liegt, was einer Abweichung von +94,67 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 22,64 GBP unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +61,22 Prozent entspricht. Somit erhält die Hornby-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Gut"-Rating, was zu einem insgesamt "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik führt.

In fundamentalen Aspekten ist Hornby im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Freizeitausrüstung & Produkte) überbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 732,48 im Vergleich zum Branchen-KGV von 33,56, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Hornby in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den vergangenen Wochen dominierten besonders positive Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hornby-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem 7-Tage-RSI von 43,9 Punkten. Beim RSI auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch überverkauft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Hornby-Aktie in der Analyse ein "Gut"-Rating auf Basis der technischen Analyse, der fundamentalen Bewertung, der Anleger-Stimmung und des Relative Strength Index.