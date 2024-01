Hornby Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Die technische Analyse der Hornby-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 18,83 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 16 GBP -15,03 Prozent abweicht. Dies entspricht einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (15,63 GBP), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,37 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Hornby-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 732,48, was 2134 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Freizeitausrüstung & Produkte) von 32 liegt. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Hornby von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Hornby in den letzten Wochen kaum Veränderungen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien weist keine außergewöhnliche Aktivität auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.