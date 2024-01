Hornbach Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Dividendenrendite für die Hornbach &-Aktie beträgt 4,07 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 3,86 Prozent liegt. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Die Dividende wird in Beziehung zum aktuellen Aktienkurs gesetzt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Hornbach &-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 25 erreicht, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 31,77, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Aktie abweichend als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Hornbach & nach der RSI-Bewertung.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Hornbach &-Aktie 66,92 EUR erreicht, während der aktuelle Kurs 66,4 EUR beträgt. Dies führt zu einer Bewertung von "Neutral". Der GD50 liegt bei 61,94 EUR, wodurch die Aktie aus dieser Sicht als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Gut" vergeben.

In fundamentalen Gesichtspunkten weist die Aktie von Hornbach & ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,42 auf, was 67 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel", die mit 31,37 bewertet werden. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt somit zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Perspektive.