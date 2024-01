Gratulation an alle Align-Investoren!

Die Aktie des Unternehmens Align weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 89,09 % im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die technische Analyse ergibt, dass der Schlusskurs der Align-Aktie der letzten 200 Handelstage um 12,96 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Im Gegensatz dazu liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Align in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, wodurch eine "Schlecht"-Bewertung für das Sentiment und Buzz zustande kommt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Align-Aktie 7 Bewertungen als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden, was zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel von 375 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 43,48 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Unterm Strich erhält Align somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.