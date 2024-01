Hornbach Aktie: Wird das der nächste Knaller?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hornbach & liegt mit einem Wert von 10,42 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Spezialität Einzelhandel", was sie auf den ersten Blick preisgünstig erscheinen lässt. Der genaue Abstand beträgt aktuell 66 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche von 30. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt die Rendite von Hornbach & mit -11,6 Prozent mehr als 19 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Spezialität Einzelhandel"-Branche von 13,93 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt Hornbach & mit 25,53 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung zu Hornbach & war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt positiven Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Hornbach & zeigt, dass die Aktie momentan überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse führt.