Hornbach Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Hornbach & beträgt das aktuelle KGV 10. Im Durchschnitt haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" ein KGV von 31. Daher ist Hornbach & aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Hornbach & haben wir langfristig eine mittlere Aktivität in den sozialen Medien gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Neutral" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Hornbach & wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer auf rot, positve Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt drei Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Hornbach & beträgt 21,05 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 47,46, was bedeutet, dass Hornbach & hier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend wird Hornbach & mit "Gut" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.