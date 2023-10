Hornbach Aktie: Ruhig bleiben!

Hornbach & erhält neutrale Bewertungen für den Relative Strength Index (RSI) sowohl auf kurz- als auch auf mittelfristiger Basis. Der 7-Tage-RSI liegt bei 68,66 Punkten, während der RSI25 bei 60,12 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche erzielte Hornbach & eine schwache Performance von -7,95 Prozent in den letzten 12 Monaten. Im Sektor "Zyklische Konsumgüter" lag die Rendite bei 6,29 Prozent, während Hornbach & mit einer Unterperformance von 14,24 Prozent deutlich darunter lag. Die Aktie wird daher in Bezug auf den Branchen- und Sektorvergleich als schlecht bewertet. Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Hornbach & als unterbewertet angesehen, da das KGV mit 9,37 insgesamt 69 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 30,65 im Segment "Spezialität Einzelhandel". Die Dividendenrendite von Hornbach & beträgt 4,07 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,32 Prozent liegt. Daher wird die Dividende als neutral eingestuft.

