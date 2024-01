Hornbach Aktie: Gut oder schlecht?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Hornbach & in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung in Richtung übermäßig positiver oder negativer Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Hornbach & wurde unwesentlich mehr oder weniger als üblich diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite beträgt derzeit 4,07 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was 1,5 Prozent über dem Durchschnitt von 2,58 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Hornbach & von unseren Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Hornbach & mit -11,6 Prozent um mehr als 18 Prozent darunter. Die "Spezialität Einzelhandel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 12,36 Prozent, wobei Hornbach & mit 23,96 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt derzeit bei 45,63 Punkten, was darauf hindeutet, dass Hornbach & weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, wobei das Wertpapier auch hier als "Neutral" eingestuft wird.

Zusammenfassend erhält das Wertpapier von Hornbach & daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.