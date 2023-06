Hornbach Aktie: Füße still halten!

An der Börse Xetra notiert die Aktie Hornbach & am 06.06.2023, 04:08 Uhr, mit dem Kurs von 69.25 EUR. Die Aktie der Hornbach & wird dem Segment "Heimwerker Einzelhandel" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Hornbach & auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Hornbach & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -35,55 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um 3,97 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -39,52 Prozent im Branchenvergleich für Hornbach & bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,12 Prozent im letzten Jahr. Hornbach & lag 40,67 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Die Aktie von Hornbach & gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 6,82 insgesamt 77 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel", der 29,35 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Hornbach & wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An fünf Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Hornbach & auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.