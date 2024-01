Hornbach Aktie: Es gibt was neues!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Sentiment oder der Kommunikationsfrequenz von Hornbach & in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. In Bezug auf die Dividendenpolitik weist das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs derzeit eine positive Differenz von +0,17 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit bei Hornbach & "Neutral" ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 67,05 EUR, während der Kurs der Aktie (65,45 EUR) um -2,39 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zur Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 60,94 EUR, was einer Abweichung von +7,4 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert ausweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating von "Gut" bewertet.

Im Vergleich zum Vorjahr erzielte die Aktie eine Rendite von -11,6 Prozent, was 18,38 Prozent unter dem Durchschnitt ihres Sektors ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 12,5 Prozent, wobei Hornbach & aktuell 24,1 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".