Hormel Foods: Schnell sein … lohnt sich?!

Bei der zumindest nicht unbekannten Dividendenaktie Hormel Foods (WKN: 850875) könnte ein bisschen Schnelligkeit womöglich angebracht sein. Die Aktie geht in wenigen Tagen, genauer gesagt am 14. Oktober dieses Jahres, erneut Ex-Dividende. Das heißt: Wer in den Genuss der Ausschüttung im Herbst kommen möchte, der muss sich etwas beeilen.

Allerdings ist stets eine relevante Frage, ob sich schnell zu sein denn überhaupt lohnt. Schauen wir uns die Dividende, die Bewertung und etwas mehr bei Hormel Foods an. Damit dürften wir wohl ein gutes Gespür bezogen auf die Chance haben, die sich zu den jetzigen Konditionen ergibt.

Hormel Foods: Vor Ex-Dividende ein Kauf?

An der unternehmensorientierten Qualität hat sich jedenfalls nichts verändert. Hormel Foods ist und bleibt eine bekannte Dividendenaktie aus dem Bereich der Lebensmittelkonzerne. Mit über 40 Top-Marken wie SPAM oder die Peperoni (Salami) gehören weite Teile des Portfolios zu den beliebtesten Konsummarken in den USA. Das verleiht dem Konzern Pricing-Power in Zeiten der Inflation.

Im Moment winken bei Hormel Foods bei einem Aktienkurs von 46 US-Dollar ca. 2,3 % Dividendenrendite. Alleine mit Blick auf diesen Wert könnten wir zunächst sagen: Beeilen muss man sich nicht, schließlich entgeht einem kein gigantisches passives Einkommen, wenn man ein Quartal lang an der Seitenlinie verweilt. Nein, sondern es kommt eher auf das Kaufen zu einer moderaten Bewertung an.

Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist mit ca. 24 alles andere als spottbillig. Aber Hormel Foods liefert eben mit moderater Pricing-Power. Gleichzeitig besitzt die Dividendenaktie Qualität als Dividendenkönig und erhöht seit ca. sechs Jahrzehnten konsequent einmal pro Jahr die eigene Ausschüttungssumme je Aktie. Für dieses Gesamtpaket ist die Bewertung nicht zu teuer. Aber eben auch nicht günstig.

Im letzten Quartal wuchs das Ergebnis je Aktie bei Hormel Foods bereinigt um 3 % im Jahresvergleich auf 0,40 US-Dollar. Das mag zwar noch nicht der große Wurf hinsichtlich der Pricing-Power sein. Aber es handelt sich weiterhin um ein moderates Wachstum.

Warten, kaufen …?!

Um ehrlich zu sein: Die Aktie von Hormel Foods ist unternehmensorientiert sehr, sehr interessant. Aber das Wachstum und das Ausspielen der Pricing-Power ist noch nicht so stark, als dass ich von einem zwingenden Kauf noch vor dem Ex-Dividenden-Datum sprechen würde. Wer weiß: Vielleicht gibt es noch einmal zu günstigeren Konditionen die Möglichkeit.

Trotzdem ist der Lebensmittelkonzern ein Name, den ich mir auf die Watchlist legen würde. Diese Qualität zu einem deutlich günstigeren Preis kann langfristig ein Renditekatalysator sein. Zumal das Dividendenwachstum in den vergangenen Jahren deutlich mehr als nur das Mindestmaß betragen hat.

Der Artikel Hormel Foods: Schnell sein … lohnt sich?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Hormel Foods. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

