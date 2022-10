Hormel Foods: Auf anorganischen Growth-Wegen

Wachstum ist für die Aktie von Hormel Foods (WKN: 850875) ein zentrales Element. Sowohl für den Status als Dividendenkönig braucht es moderate Zuwächse als auch allgemein. Schließlich sollte die defensive Dividendenaktie jetzt im Idealfall ihre Pricing-Power ausspielen, um ihre Qualität unter Beweis zu stellen.

Das ist in Zeiten einer hohen Inflation wichtiger denn je. Organisch gibt es durchaus die Möglichkeiten aufgrund des starken Portfolios. Allerdings sind die letzten Quartalszahlen durchaus, hm, durchwachsen in dieser Hinsicht ausgefallen. Nicht umsonst liegt die Aktie des Dividendenkönigs seit Jahresanfang in Euro lediglich 6,9 % im Plus, was in US-Dollar jedoch deutlich durchwachsener ausfällt.

Aber sei’s drum. Konzentrieren wir uns lieber darauf, wie Hormel Foods jetzt anorganisch wachsen möchte. Die Übernahme einer Beteiligung steht demnach im Raum.

Hormel Foods: Eine nette Beteiligung

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, möchte Hormel Foods eine Beteiligung an PT GarudaFood Putra Putri Jaya erwerben. Der Verkäufer sei ein Finanzinvestor mit Namen CVC Capital Partners, der diese Beteiligung jetzt abstoßen möchte. Das Zukaufsobjekt ist ein indonesischer Lebensmittel- und Snackkonzern, der in der Region als stark gilt.

Hormel Foods hat sich inzwischen wohl zum priorisierten Käufer gemausert. Das dürfte eine solide Basis dafür sein, dass eine Transaktion möglich ist. Allerdings dürfte es aller Voraussicht nach bei einer Minderheitsbeteiligung bleiben. Schließlich hat CVC Capital Partners seinerzeit zum Börsengang rund 150 Mio. US-Dollar investiert, um einen Anteil zu erwerben.

Trotzdem wäre auch das ein interessanter Zukauf für die defensive Lebensmittelaktie, die durchaus den Umsatz und das Ergebnis in Nuancen steigern kann. Zur möglichen Investitionssumme hat es keine konkreten Zahlen gegeben. Allerdings wissen wir, dass Hormel Foods auf ca. 25 Mrd. US-Dollar Börsenwert kommt. Das heißt, dass es zumindest ein Zünglein an der Waage sein kann.

Neue Growth-Perspektiven?!

Hormel Foods ist insgesamt nicht unbekannt dafür, gerne auch mal anorganisch zuzukaufen. Erst im Jahre 2021 hat das Management verkündet, dass man die Übernahme der Marke Planter’s zum Beispiel finalisiert hat. Anorganische Zuwächse und auch mögliche Beteiligungen sind daher Teil der momentanen Growth-Strategie.

Mit Blick auf die fundamentale Bewertung sehen wir derzeit jedenfalls eine Dividendenrendite in Höhe von 2,3 % sowie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von ca. 24,6. Insbesondere dann, wenn es weitere moderate Zuwächse gibt, bleibt die Aktie von Hormel Foods eine spannende Angelegenheit. Aber im Moment scheinen die Investoren darauf zu warten, dass der US-Lebensmittelkonzern sein Pricing-Power derart ausspielen kann, dass das Schlagen der Inflation möglich ist. Organisch oder anorganisch dürfte dem Markt dabei eigentlich egal sein.

