Hormel Foods Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Der Aktienkurs von Hormel Foods hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,26 Prozent verzeichnet. Im Branchenvergleich ist dies eine Underperformance von -16,1 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Nahrungsmittel"-Branche, die um -12,15 Prozent gefallen ist. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 152,27 Prozent erzielt hat, liegt Hormel Foods um 180,53 Prozent darunter. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird daher ein "Schlecht"-Rating für die Aktie vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Hormel Foods bei 31,81 USD liegt, was einer Entfernung von -15,24 Prozent vom GD200 (37,53 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 31,99 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -0,56 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Hormel Foods derzeit eine Dividendenrendite von 2,95 % auf, was nur leicht niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Nahrungsmittel") von 3,8 %. Aufgrund der geringen Differenz von lediglich 0,85 Prozentpunkten wird die Dividende als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Hormel Foods-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.