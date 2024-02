Hormel Foods Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Aktienkurs von Hormel Foods hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,85 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") einer Unterperformance von 111,76 Prozent entspricht. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Nahrungsmittel" beträgt 48,83 Prozent, und die Aktie von Hormel Foods liegt aktuell 79,68 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Hormel Foods liegt bei 64,23, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 66,51, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral" für die Aktie.

Die Dividendenrendite von Hormel Foods beträgt derzeit 3,47 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 4,15 Prozent liegt. Dieser geringe Unterschied führt zu einer Einschätzung der Aktie als "Neutral". Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein börsentäglich schwankender Wert ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den vergangenen zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Insgesamt wurden acht Schlecht-Signale und kein Gut-Signal ermittelt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Hormel Foods bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.