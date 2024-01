Hormel Foods Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Weitere Suchergebnisse zu "Tullow Oil":

Die Hormel Foods-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 0 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 43,67 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 35,11 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält das Wertpapier eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 32,32 USD 13,51 Prozent unter dem GD200 (37,37 USD) liegt, was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 32,05 USD, was ein "Neutral"-Signal bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Hormel Foods-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.

Auf den sozialen Medien zeigen sich viele positive Meinungen und Themen rund um die Aktie von Hormel Foods. Die Diskussionen in den letzten beiden Wochen spiegeln eine positive Stimmung wider. Auch auf dieser Grundlage wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, obwohl auch ein negatives Handelssignal zu erkennen ist. Insgesamt ergibt dies eine "Neutral" Einstufung der Aktie.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das KGV der Aktie aktuell bei 21,63 liegt und damit 42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 37 (Branche: Nahrungsmittel) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.