Horizonte Minerals Aktie: Ein unsicheres Investment?

Die Horizonte Minerals-Aktie zeigt gemischte Signale aus technischer Sicht. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 1,78 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,215 CAD liegt, was einer Abweichung von -87,92 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 0,22 CAD, was einer Abweichung von -2,27 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Horizonte Minerals-Aktie liegt bei 20, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25 liegt bei 44, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Gut" führt.

Bei der Dividende schneidet die Horizonte Minerals-Aktie weniger gut ab. Die Dividendenrendite liegt bei 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Metallen und Bergbau, was zu einer geringeren Ertragsmöglichkeit von 3,67 Prozentpunkten führt und zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.