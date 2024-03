Horizonte Minerals Aktie: Das ist ein Knall!

Das Internet hat die Fähigkeit, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Anhand der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionen zu Horizonte Minerals wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, weshalb das Signal als "Neutral" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs von Horizonte Minerals derzeit bei 1,11 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,065 CAD aufweist. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -94,14 Prozent und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,12 CAD, was zu einem Abstand von -45,83 Prozent führt und ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie damit die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Horizonte Minerals eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 3,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Horizonte Minerals liegt aktuell bei 33,33 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Wertpapier überkauft ist, weshalb es eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Zusammenfassend erhält das Horizonte Minerals-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.