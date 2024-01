Horizonte Minerals Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum in Relation gesetzt. Der RSI von Horizonte Minerals für die letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 44,83 Punkten, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Diskussionsintensität über Horizonte Minerals gemessen, woraus sich die Bewertung "Neutral" ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Horizonte Minerals diskutiert, was zu einer heutigen Einschätzung der Aktie als "Gut" führt. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, die in diesem Fall überwiegend positiv sind.

Die Dividendenrendite von Horizonte Minerals beträgt 0 Prozent, was 3,57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Insgesamt erhält Horizonte Minerals daher eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI, ein "Neutral"-Stimmungsbild und eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment, sowie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite.