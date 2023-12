Horizonte Minerals Aktie: Wer hätte das gedacht?

Horizonte Minerals: Aktienanalyse und Bewertung

Die Dividendenrendite von Horizonte Minerals liegt bei 0 Prozent, was 3,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau ist. Aus diesem Grund wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Um die Dynamik des Aktienkurses zu bewerten, kann der Relative Strength-Index (RSI) herangezogen werden. Der RSI für Horizonte Minerals liegt bei 16,67, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Horizonte Minerals derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 1,82 CAD, während der Kurs der Aktie bei 0,165 CAD liegt, was einer Abweichung von -90,93 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 0,23 CAD, was einer Abweichung von -28,26 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Horizonte Minerals gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbilds als "Gut" führt.