Horizonte Minerals Aktie: Finger Weg!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien war in letzter Zeit vor allem die Aktie von Horizonte Minerals ein viel diskutiertes Thema. Dabei wurden hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht. Besonders die positiven Themen rund um Horizonte Minerals standen im Fokus der Diskussionen in den vergangenen Tagen. Dies führte insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Horizonte Minerals derzeit bei 1,22 CAD. Aufgrund des großen Abstands von -95,08 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 0,06 CAD wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich mit einer Differenz von -62,5 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Befund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Schlecht".

Was die Dividende betrifft, schüttet Horizonte Minerals derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Mit einer Differenz von 3,59 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht bedeutend höher oder niedriger als üblich, weshalb die Horizonte Minerals-Aktie ein "Schlecht"-Rating erhält.