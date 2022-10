Horizon Therapeutics PLC belegt Platz 1 der Fortune Best Workplaces in BioPharma 2022

Dublin (ots) -Horizon Therapeutics plc (Nasdaq: HZNP) hat bekanntgegeben, dass es in der Liste der Fortune Best Workplaces in BioPharma 2022 (https://www.greatplacetowork.com/best-workplaces/biopharma/2022?category=large) auf Platz 1 der Kategorie Großunternehmen gewählt wurde. Damit wurde Horizon das sechste Jahr in Folge in die Liste aufgenommen wurde und belegt zum dritten Mal den ersten Platz."Es ist eine große Ehre, das zweite Jahr in Folge als Nummer 1 der besten Arbeitgeber im Bereich BioPharma ausgezeichnet zu werden", betont Tim Walbert, Chairman, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Horizon. "Bei Horizon haben wir uns verpflichtet, ein erstklassiges Arbeitsumfeld zu schaffen. Wir bieten unseren Mitarbeitern Flexibilität, psychologische Beratung, großzügige Elternzeitregelungen und Kinderbetreuung sowie weitere Zusatzleistungen, um sie sinnvoll bei der Arbeit für die Patienten und Gemeinschaften, denen wir uns verschrieben haben, zu unterstützen."Der Wettbewerb "Best Workplaces in BioPharma" basiert auf einer Umfrage unter mehr als 36.000 Mitarbeitern der Great Place to Work-Certified(TM)-Unternehmen in der Biopharmaindustrie. Great Place to Work, ein internationales Forschungs- und Beratungsinstitut für Unternehmens- und Arbeitsplatzkultur, erstellt die Liste nach Analyse der vertraulichen Rückmeldungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Unternehmen. Die Gewinner werden danach ausgewählt, wie fair sie ihre Arbeitskräfte behandeln. Dabei werden die Unternehmen daraufhin bewertet, wie gut sie, unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, Alter, Gesundheitszustand, Aufgabenbereich oder anderen Aspekten eine hervorragende Mitarbeitererfahrung ermöglichen.Über HorizonHorizon ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln konzentriert, die auf die essenziellen Bedürfnisse von Menschen mit seltenen, autoimmunen und schweren entzündlichen Erkrankungen ausgerichtet sind. Unsere Pipeline ist zielgerichtet: Wir setzen auf wissenschaftliche Expertise und unternehmerischen Mut, um Patienten klinisch sinnvolle Therapien zu ermöglichen. Und wir glauben, dass Wissenschaft und Mitgefühl zusammenwirken müssen, um das Leben von Patienten wirklich zu verändern. Weitere Informationen darüber, welche Anstrengungen wir in diesem Sinn unternehmen, finden Sie unter www.horizontherapeutics.com. Über Best Workplaces in Biopharma(TM)Great Place to Work® hat die Best Workplaces in Biopharma(TM) durch Erhebung und Analyse vertraulicher Umfrageergebnisse von mehr als 36.000 Mitarbeitern der Great Place to Work-Certified(TM)-Organisationen in der Biopharmaindustrie ausgewertet. Die Einstufungen der Unternehmen basieren auf 60 Fragen zur Mitarbeitererfahrung in der Great Place to Work®-Trust Index(TM)-Umfrage (https://www.greatplacetowork.com/solutions/employee-surveys?utm_campaign=2022.09.li.bw.biopharma&utm_medium=referral&utm_source=finalist_press_release&utm_content=biopharma&utm_term=2022). Great Place to Work erstellt seine Listen anhand seiner proprietären Methode "For All(TM)", um Tausende von Organisationen in der größten, jährlich durchgeführten Mitarbeiterstudie der USA zu bewerten und zu zertifizieren. Grundlage sind mehr als eine Million Umfrageergebnisse und Daten von Unternehmen, die allein in diesem Jahr mehr als 6,1 Millionen Mitarbeiter repräsentieren. Mehr zur vollständigen Methodik lesen Sie hier. (https://www.greatplacetowork.com/best-workplaces/biopharma/2022?utm_campaign=2022.09.li.bw.biopharma&utm_medium=referral&utm_source=finalist_press_release&utm_content=biopharma&utm_term=2022)Über Great Place to Work®Great Place to Work® ist eine globale Autorität in Bezug auf die Kultur am Arbeitsplatz. Seit 1992 hat die Initiative weltweit mehr als 100 Millionen Mitarbeiter befragt und diese tiefgreifenden Erkenntnisse genutzt, um zu definieren, was einen großartigen Arbeitsplatz ausmacht: Vertrauen. Die Plattform für Mitarbeiterumfragen bietet Führungskräften Feedback, Berichte in Echtzeit und Erkenntnisse, die sie für datengestützte Personalentscheidungen benötigen. Beim Handeln von Great Place to Work® steht immer das Ziel im Vordergrund, eine bessere Welt zu erschaffen, indem jedes Unternehmen ein großartiger Arbeitgeber für alle (For All(TM)) wird.