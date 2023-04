Horizon Pharma Aktie: Kritische Entwicklungen im Blick!

Unter Einsatz des Relative Strength Index (RSI) als technischem Analyseinstrument kann beurteilt werden, ob eine Aktie “überkauft” oder “überverkauft” ist. Hierfür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswertes im Zeitverlauf in ein Verhältnis gesetzt. Betrachten wir den RSI der Horizon Pharma-Aktie der letzten sieben Tage, so ergibt sich aktuell ein Wert von 70,23. Dies deklariert das Wertpapier als überkauft und veranlasst uns zu einem “Schlecht”-Rating. Unter Hinzunahme des weniger volatilen RSI 25 für diesen Basiswert ergänzt sich unsere Analyse um einen langfristigen Blickwinkel. Im Unterschied zum kurzfristigen Zeitraum ist Horizon Pharma auf dieser Basis überkauft bewertet, also ebenfalls mit einer Beurteilung von “Schlecht”.

Was ist die Aussagekraft der Technischen Analyse für Horizon Pharma’s Aktie?

Die...