Horizon Oil Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Horizon Oil. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Horizon Oil daher für diese Stufe ein "Neutral".

Aus technischer Sicht betrachtet, liegt der Kurs von Horizon Oil mit 0,155 AUD derzeit +3,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu der kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung auch als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -3,13 Prozent liegt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Der Relative Strength-Index (RSI) kann genutzt werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Horizon Oil liegt bei 33,33 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten können auch weiche Faktoren wie die Stimmung Einfluss auf Aktienkurse haben. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare zu Horizon Oil neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien hervorgehoben, weshalb die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.