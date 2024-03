Horizon Oil Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator in der technischen Analyse, der verwendet wird, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Horizon Oil wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage mit 33,33 Punkten bewertet, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. In Bezug auf den 25-Tage-RSI wird das Wertpapier als überverkauft eingestuft und erhält somit ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Horizon Oil-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Mit einer Abweichung von +6,25 Prozent erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) betrachtet, der ebenfalls eine Abweichung von +6,25 Prozent aufweist. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Horizon Oil-Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf Horizon Oil war in den vergangenen Tagen neutral, mit überwiegend positiven Themen an zwei Tagen und überwiegend negativer Kommunikation an einem Tag. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität der Anleger ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Daher erhält die Horizon Oil-Aktie ein "Neutral"-Rating.